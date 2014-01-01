 الكاظمي: العراق ماض بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي على أراضيه - بوابة الشروق
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الكاظمي: العراق ماض بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي على أراضيه

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 3:22 م

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق ماض بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق.

ودعا الكاظمي، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه".

وذكرت بلاسخارت، أنها ستدلي بإفادتها بشأن الاعتداء التركي على العراق في مجلس الأمن الدولي.

وحسب بيان للحكومة العراقية، بحث اللقاء ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى، ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة.


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