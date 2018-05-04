سول: نحافظ على موقف الاستعداد الصارم ضد الاحتمالات المتعلقة بتجربة نووية لبيونج يانج

أكدت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية، أنها تحافظ على موقف الاستعداد الصارم ضد كل الاحتمالات، في إشارة إلى تجربة نووية محتملة من قبل (بيونج يانج).

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي كيم جون-راك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين - أنه ليس من المناسب تحديد توقيت التجربة النووية، مشيرا إلى أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تتعقب وتراقب عن كثب المنشآت والأنشطة ذات الصلة في بيونج يانج.

وذكر كيم، أن الجيش الكوري الشمالي يجري التدريبات العسكرية الصيفية هذا الشهر.