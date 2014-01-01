مصطفى قمر ومحمد نور يطرحان كليب «شفتوا القمر» الخميس المقبل

يستعد الفنانان مصطفى قمر ومحمد نور، لطرح فيديو كليب أغنية «شفتوا القمر»، والتي من المقرر أن تكون من ضمن أغاني فيلم «الحب بتفاصيله» لمحمد نور، ويظهر مصطفى قمر بالفيلم كضيف شرف من خلال كليب «شفتوا القمر».



«شفتوا القمر» من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوتية محمود عزت، وتم الانتهاء من تسجيلها في الأيام الماضية، حيث من المقرر طرحها يوم الخميس 28 يوليو الجاري علي جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.



وقال الفنان محمد نور إنه سعيد بهذا التعاون، وأن فكرة تقديم أغنية مع مصطفى قمر هي فكرة رائعة، فهو واحد من أجيال أحبت الاستماع إلى أغانيه منذ سنوات، موضحا أن الأغنية تقدم فكرة جديدة تحمس لها مصطفى قمر على الفور، ذاكرا أن الأغنية خفيفة الدم، ويمكن تشغيلها في الأفراح لأنها تتميز بشكل جديد ومزيكا مختلفة.



وكان محمد نور طرح قبل أيام أغنية «ماتجيش على نفسك»، أحد أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «الحب»، والأغنية من كلمات أحمد علاء، وألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، ومكس وماستر ياسر أنور.



وينتظر محمد نور طرح فيلمه الجديد، «الحب بتفاصيله» والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول «رامز» الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسؤول عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة، ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها. وهو بطولة محمد نور، وملك قورة، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وأحمد بجة، وكريم الحسيني، ومحمد غنيم، ومصطى عباس، وكاريمان، ودينا هلال، وناردين عبد السلام، وضيوف الشرف مصطفى قمر، ورزان المغربي، ومادلين طبر، وميساء عطا لله، وإسراء نصير، والفيلم تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، وإخراج محمد حمدي.