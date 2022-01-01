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القوات العراقية تعتقل 8 من داعش في مناطق مختلفة من البلاد

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 10:53 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الإثنين، اعتقال 8 من عناصر تنظيم داعش بينهم إمرأة، فضلا عن ضبط كدس للعتاد، بمناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 8 من عناصر داعش بينهم إمرأة تدعى/ أم حسين/وضبط كدس عتاد للتنظيم الإرهابي.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال تمت في مناطق الغزالية والتاجي وأبو غريب في العاصمة بغداد ومنطقة الحصوة بمحافظة بابل والفلوجة بمحافظة الأنبار، وفي محافظة صلاح الدين، وذل بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

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