صحيفة أردنية تثمن جهود المملكة لحماية المقدسات الدينية في القدس

ذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية، اليوم الاثنين، تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة واضحة وقوف المملكة الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مثمنة مواصلة المملكة لبذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها تحت عنوان "مع فلسطين وشعبها الصامد"- أن العاهل الأردني وجه رسالة واضحة خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تؤكد ضرورة التحرك الأردني الفلسطيني المشترك على مختلف المستويات للبناء على النشاط الدبلوماسي في المنطقة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وانعقاد قمة جدة للأمن والتنمية وأهمية مواصلة التنسيق الأردني الفلسطيني خصوصا قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وذلك انطلاقًا من حرص الأردن على إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي.

وأضافت الصحيفة أن الموقف الأردني تجاه الأشقاء كان وسيبقى موقف الدعم والصمود والثبات، والدفاع عن الحق الفلسطيني، انطلاقًا من الإيمان بعدالة وشرعية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقهم الكاملة، وهو ما يحتم ضرورة التنسيق المشترك وبلورة موقف عربي مساند للأشقاء.