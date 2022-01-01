 كوريا الجنوبية تسجل أقل من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 3:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 3:34 ص

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل أقل من 40 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للحد من انتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون .

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 35 ألفا و 883 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 19 مليونا و 247 ألفا و496.

وتمثل حصيلة الإصابات اليوم الاثنين انخفاضا حادا عن حصيلة يوم الأحد التي بلغت 65 ألفا و 433، كما أنها الأقل خلال أسبوع.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 890 وفاة.

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