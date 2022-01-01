كوريا الجنوبية تسجل أقل من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل أقل من 40 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للحد من انتشار سلالة فرعية جديدة من المتحور أوميكرون .

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد أضافت 35 ألفا و 883 إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى 19 مليونا و 247 ألفا و496.

وتمثل حصيلة الإصابات اليوم الاثنين انخفاضا حادا عن حصيلة يوم الأحد التي بلغت 65 ألفا و 433، كما أنها الأقل خلال أسبوع.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين تسجيل 17 وفاة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و 890 وفاة.