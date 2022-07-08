إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

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أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الاثنين، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون اتجاه العلمين بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه العلمين، مما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف، وتبين اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وجاري إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات .