دبلوماسي روسي: روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول أفريقيا

قال أوليج أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول أفريقيا، لكن الأمر لن يكون سريعا.



وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الثلاثاء: "يجري التحضير للقرارات ذات الصلة. أعتقد أنه سيتم تبنيها.. سنبدأ بعدد صغير لكنني آمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الأفريقية تقريبا".



ووصف أوزيروف، قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في أفريقيا في التسعينيات بأنه "غير معقول تماما"، لافتا إلى أن "هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح. لكنها ستكون عملية طويلة".



يشار إلى أن الاجتماع الثاني لقمة روسيا-أفريقيا والمنتدى الاقتصادي سيعقد في يومي 27 و28 من يوليو الحالي.