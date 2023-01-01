الصليب الأحمر يحذر من انفجار ذخائر جراء حرائق الغابات

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن موجة الحر وحرائق الغابات في نصف الكرة الشمالي تزيد من خطر الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها النزاعات السابقة في الأرض.

وفي مناطق الحرب السابقة، يمكن أن تنفجر صمامات الذخائر غير المنفجرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة للغاية، حسبما حذر إريك توليفسن، خبير الأسلحة في لجنة الصليب الأحمر في جنيف يوم الاثنين.

وينطبق الشيء نفسه على الذخيرة التي تترك في ميادين الرماية العسكرية ومستودعات الذخيرة المهجورة، والتي غالبا ما تقع في مناطق نائية، وفقا لما قاله توليفسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال توليفسن: "المشكلة هي أن فرق الإطفاء والمسعفين يواجهون خطرا إضافيا وقد يضطرون إلى الانسحاب". وأوضح الخبير أن المسعفين قد يضطرون إلى الانسحاب بسبب خطر الذخائر وقد لا يتمكنون من مكافحة حرائق الغابات المتعلقة بأزمة المناخ.

وكمثال على ذلك، ذكر توليفسن ساحات القتال السابقة في البلقان، حيث انفجرت العديد من القنابل غير المنفجرة من الحرب العالمية الأولى خلال حريق العام الماضي.

ومع ذلك، من المحتمل أن تتأثر جميع ساحات الحروب السابقة، من حيث المبدأ، من الماضي القريب إلى الحروب النابليونية، التي انتهت في عام 1815.

ودعا الصليب الأحمر الدول إلى الحصول على لمحة عامة عن المناطق الملوثة بالذخيرة وإبلاغ عمال الإنقاذ بالمخاطر.