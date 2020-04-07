الأرصاد: انكسار الموجة الحارة بدءا من مساء الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا ستبدأ بالانكسار بدءا من مساء الجمعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين ستصل إلى 39 درجة مئوية، في حين تصل الدرجة المحسوسة إلى 43 درجة مئوية.

وذكرت أنه بدءا من السبت، ستنخفض درجات الحرارة لكن بشكل طفيف، وذلك بنحو أربع درجات مئوية، مشيرة إلى تسجيل نشاط نسبي في حركة الرياح.

ولفتت إلى أنّ نسبة الرطوبة في شهر أغسطس ستكون مرتفعة، لكنها ستكون في معدلاتها الطبيعية.

ونوهت بأنّ مصر أقل تضررا من درجات الحرارة مقارنة بدول أخرى، حيث يبلغ الارتفاع في مصر نحو ثلاث درجات، في حين تسجل دول مثل تونس والجزائر عشر درجات مئوية.