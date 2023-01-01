أشاد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي، معتبرًا إياها إنجازًا تاريخيًا على مستوى العالم وستحتفل مصر قريبًا بخلوها من فيروس سي تمامًا.

وأضاف خلال لقاء له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الحالات التي عالجتها وزارة الصحة وصل إلى 3 ملايين حالة شفاء من فيروس سي، مؤكدًا أن الإصابة بفيروس سي كانت مشكلة اقتصادية كبيرة بالنسبة لمصر، وأدويته مكلفة للمريض ولكن بعد مبادرة القضاء على فيروس سي، أصبح سعر عبوة علاج فيروس سي بـ500 جنيه في مصر، في حين يصل سعرها في أمريكا لـ30 ألف دولار.

وأشار إلى أن الصناعة الوطنية المصرية وفرت أدوية فيروس سي بإنتاج محلي، وأن صناعة الدواء أصبحت تحت نظر الدولة القيادة السياسية، منوهًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يعقد اجتماعًا بشكل شهري مع هيئة الدواء والشراء الموحد ووزارة الصحة والبنك المركزي.

ولفت إلى أن المجلس التصديري أعلن في بيانات له، عن تصدير أدوية ومستلزمات طبية تقدر بـ950 مليون دولار في عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بأن هناك أكثر من 65 مليون مواطن مصري، استفادوا من مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الغفار إن مصر خضعت لتقييم منظمة الصحة، حيث ننتظر إعلان مصر قريبًا باعتبارها خالية من الالتهاب الكبدي الوبائي سي.