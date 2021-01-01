الجزائر: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات لـ 34 قتيلا

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية يوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي نشبت بعدّة ولايات شمالي الجزائر، إلى 34 حالة وفاة، حتى مساء الاثنين.

وحسب الوزارة، فإن من بين الوفيات 24 شخصا من المدنيين، و10 من أفراد الجيش.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه تمّ "إقحام حوالي ثمانية آلاف فرد من الحماية المدنية لإخماد الحرائق على مستوى 11 ولاية، كما تستمر الطلعات الجوية للإطفاء للسيطرة على الحرائق، وذلك باستخدام الطائرات المستأجرة، والطائرة ذات السعة الكبيرة (بي إي 200) التابعة للقوات الجوية الجزائرية."