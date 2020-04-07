حريق غابات يستعر قرب بلدة شاطئية في جنوب تركيا

يكافح رجال الإطفاء في تركيا حريق غابات بالقرب من بلدة كيمير الشاطئية بإقليم أنطاليا الجنوبي اليوم حيث يواجهون الحريق من البر والجو في ظل ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء المنطقة.

وأوضح مكتب حاكم أنطاليا في بيان أن الحريق انتشر بسرعة عبر الغابات في المنطقة نتيجة للرياح القوية وانخفاض نسبة الرطوبة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أفاد وزير السياحة التركي محمد نوري أرصوي للصحفيين، بنشر عشر طائرات و22 هليكوبترًا وأكثر من 200 مركبة في إطار جهود مكافحة الحريق، وأتت النيران على نحو 120 هكتارا من أراضي الغابات في منطقة كيمير.

ويأتي اندلاع الحريق في تركيا مع اشتداد موجة الحر في مناطق كبيرة بحوض البحر المتوسط، حيث راح ضحية حرائق الغابات 34 شخصًا في الجزائر وتم إجلاء آلاف السائحين من جزيرة رودس اليونانية.