تراجع متوسط ​​العمر المتوقع في ألمانيا بمقدار نحو نصف عام خلال كورونا

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انخفض متوسط ​​العمر المتوقع في ألمانيا بمقدار نحو نصف عام خلال جائحة كورونا.

ووفقا لحسابات مكتب الإحصاء الاتحادي، والتي أعلن عنها اليوم الثلاثاء في مقره بمدينة فيسبادن، بلغ متوسط ​​العمر المتوقع في ألمانيا عند الولادة العام الماضي 82.9 عام للنساء و78.2 عام للرجال.

ومقارنة بعام 2019 -العام السابق للجائحة- انخفض متوسط ​​العمر المتوقع "بشكل كبير بوجه عام". وقدر الإحصائيون الانخفاض بستة أشهر لكل من الرجال والنساء.

وأكد المكتب أن المتغير الإحصائي "العمر المتوقع عند الولادة" ليس توقعا لعمر حديثي الولادة اليوم، بل إن الأرقام تعكس معدل الوفيات عبر جميع السنوات العمرية في قيمة واحدة. وأوضح المكتب أن النتيجة مستقلة عن الهيكل العمري وحجم السكان، وبالتالي فهي مناسبة على وجه الخصوص للمقارنات الزمنية.