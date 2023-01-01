يتوقع بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني، استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة الأوراق المالية الهندية، مما سيدفع المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع من جديد.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوق الأوراق المالية الهندية استقبلت صافي تدفقات نقدية أجنبية بقيمة 15 مليار دولار تقريبا، وهو ما يقل بنحو ملياري دولار عن قيمة المبالغ التي خرجت من السوق في العام الماضي. وأدت هذه التدفقات إلى ارتفاع مؤشر سينسكس الرئيسي بنسبة 15% عن مستواه في مارس الماضي، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أمثال الارتفاع في مؤشرات الأسواق الصاعدة الأخرى.



وقال أميت ساشديفا وزملاؤه المحللون في إتش.إس.بي.سي: "من الواضح بالنسبة لنا أن الزخم بدأ الآن فقط بعد فترة طويلة من خروج الاستثمارت، في الوقت الذي تبدو فيه الهند سوقا جاذبة بشكل عام.. كل من صناديق الاستثمار الإقليمية والدولية مازالت تستثمر أقل مما يجب في الهند".



وقال البنك البريطاني إن النظرة المستقبلية للتدفقات الأجنبية المستمرة إلى الهند مازالت إيجابية.