الصالون الثقافي العربي يناقش كتاب 300 ألف عام من الخوف للدبلوماسي جمال أبوالحسن

- الفقي يشيد بضمون الكتاب.. وأبو الغيط يصف العمل بالموسوعة.. وأنور مغيث: يخاطب الإنسان أينما كان



نظم الصالون الثقافي العربي، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي جلسة لمناقشة كتاب الكاتب والمفكر المصري المستشار جمال أبوالحسن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية "300000 عام من الخوف" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ونخبة من السفراء و الدبلوماسيين والكتاب والإعلاميين المصريين والعرب.



وكان من بين الحضور دكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير غانم صقر الغانم مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، والكاتب والمفكر العراقي دكتور حسين الهنداوي، والسفير عبد المطلب ثابت مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفير أيمن زين الدين، والسفير محمد بدر الدين زايد، وسحر الجبوري رئيس مكتب ممثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في القاهرة " الأونروا"، والكاتب و المترجم دكتور أنور مغيث.



واستهل الدكتور مصطفى الفقي حديثه بالإشادة بمضمون الكتاب والنجاح الذي حققه ليصبح حديث الجميع، فيما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن سعادته بما حققه الكتاب من نجاح واصفا إياه بالكتاب الموسوعة، معربا عن آمله أن يبقى لخمسين عام قادمة محور حديث وحوار الجميع.



كما أكد أبو الغيط على مدى النضج الذي يتسم به الكاتب و المفكر جمال أبوالحسن وإلمامه بجميع القضايا والموضوعات المهمة المختلفة، وهو ما بدا واضحا من خلال سطور الكتاب.



وأضاف أنه خلال عمله معه على مدار سبع أعوام لاحظ كيف كان يتعامل مع هذا الكتاب، و حرصه الدائم على تشجيعه و طمأنته، قائلا: "لقد كنت دائما اطمأنه أنه ليس هناك من يستطيع تقديم كتاب موسوعي مثل هذا الكتاب، كتاب يعالج كل قضية بفهم ووعي غيره نظرا لطبيعة شخصية كاتبه المتشككة التي تتعمد التأكد من صحة كل معلومة، مؤكدا على أهمية هذه الصفة التي تجعل من صاحبها لا يخطئ.



من جهته، قال الكاتب والمفكر جمال أبو الحسن أن الكتاب ليس تاريخيا، وهو ينطلق من سؤال لماذا نعيش اليوم بتلك الطريقة، فهو عن حاضر البشر، مؤكدا على أن تناول التاريخ في الكتاب هو مجرد خدعة لجذب القارئ الا أنه بعد قليل يدرك القارئ أن الكتاب عن المجتمع البشري، والانسان اليوم، ومحوره لماذا يعيش في المجتمع بتلك الطريقة؟! و لماذا المجتمعات البشرية بها تلك العلاقات، والبشر وحضارتهم كيف جاءت؟!.



وأضاف: "وجدت أن تلك الأسئلة الكبرى تأتي والانسان في مرحلة التكوين ثم في مرحلة الجامعة فيكون في مرحلة السؤال، وكلما تقدم الإنسان في العمر يبدأ بالتخلص من تلك الاسئلة بسبب إحراجه من الأمر وإن كانت في واقع الأمر أسئلة مهمة.



من جهته، وصف دكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق كتاب 300000 عام من الخوف بـ"الكتاب القيم" الذي يستحق القراءة و التدقيق في مضمونه، متطرقا في السياق ذاته لتخصصه و هو الهندسة و مفهوم وحدة المعرفة و هندسة المعرفة، مشيرا لمهنة الهندسة التي تستفيد من كل العلوم.



بدوره، وصف الكاتب والمترجم دكتور أنور مغيث الكتاب بأنه مبدع و مفيد في ذات الوقت، ويتسم بالشمول، كما أنه دون غيره من الكتب كتاب قابل للترجمة من العربية إلى اللغات الأجنبية، لأنه لا يتحدث عن ثقافة بعينها ولا يمجد الذات، فهو فقط يخاطب الإنسان أينما كان.



كما أشار المفكر الدكتور عادل عوض خلال الجلسة إلى عدم انتشار الثقافة العلمية، منوها بأنه في القرن الحالي ظهرت أعداد كبيرة من الشباب تتابع برامج علمية بعضهم يقدم مادة علمية حقيقية وهناك من يقدم مادة بها العديد من المغالطات العلمية.



وأكد عوض أن أهمية الكتاب أنه ينطلق من منهج التاريخ الكبير و يقدم معالجة في إطار إنساني، مشيدا بالمجهود الكبير الذي قام به الكاتب عبر سنوات في إخراج الكتاب، و أيضا منهجه، الذي يتضمن معرفة علوم توضع في نسق يتم الربط بينها.