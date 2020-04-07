محكمة بلجيكية تدين 6 متهمين بارتكاب جرائم قتل إرهابية في هجمات 2016

أدانت محكمة في بروكسل، الثلاثاء، 6 من بين الـ10 المشتبه بهم، بارتكاب جرائم قتل إرهابية لدورهم في هجمات عام 2016 والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة المئات في العاصمة البلجيكية.



وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) بأن المحكمة حكمت ببراءة ثلاثة من المشتبه بهم من هذه التهمة، ومن المقرر النطق بالأحكام في سبتمبر.



ويعتقد أن مشتبها به عاشرا قد توفي في سوريا.



وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن هيئة المحلفين قررت أيضا تحميل المتهمين الستة المسؤولية عن وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين، توفوا بسبب الهجمات، سواء بسبب المرض لفترة طويلة أو الانتحار.



وأضافت الوكالة أنه بهذا القرار يرتفع عدد ضحايا الهجمات إلى 35 قتيلا.



كما جرى اتهام الـمتهمين الـ10 بالشروع في جرائم قتل إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية.



واستهدفت التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 22 من مارس عام 2016 مطار المدينة ومحطة مترو.



ووقعت هذه الهجمات في وقت كانت أوروبا فيه في حالة توتر شديد بسبب وقوع هجمات إرهابية سابقة.



وقد صدرت بالفعل بحق ستة من المتهمين أحكام بالسجن لمدة طويلة في محاكمة سابقة لتورطهم في الهجمات الإرهابية في باريس عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.



وتم الإعلان عن الحكم بعد قيام هيئة محلفين تتكون من 12 عضوا بمداولات لأكثر من أسبوعين.