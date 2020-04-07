البرلمان الليبي يعتمد خارطة الطريق المقترحة لتشكيل حكومة جديدة

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار واعتماد خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة "6+6"، لافتًا إلى أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان في مدينة بنغازي، بحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة «6+6» المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقدمته إلى المجلسين للموافقة عليه.

وقال عقيلة صالح إنه فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا من تاريخ اعتماد خارطة الطريق.

وأضاف صالح أنه يشترط في المترشح لرئاسة الحكومة الحصول على تزكية من 15 برلمانيا و10 أعضاء في مجلس الدولة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأنه تم تعديل بند أن مجلس النواب دون غيره هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة.

يذكر أن الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، كان قد أطلق مؤخرا، مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وتقترح الخارطة الجديدة طريقا تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات.

وتطرح المبادرة الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.