مصادر: مبادلة تسعى لضم مستثمرين أمريكيين إلى صفقة الاستحواذ على فورتريس إنفستمنت

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قالت مصادر مطلعة إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية تدرس مدى اهتمام المستثمرين الأمريكيين بشراء حصة في شركة إدارة الأصول الأمريكية فورتريس إنفستمنت جروب الأمريكية بهدف الحصول على موافقة السلطات الرقابية الأمريكية على الصفقة التي تتيح لها شراء أغلب حصة مجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك جروب في الشركة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن مبادلة وهي صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي تجري محادثات مع المستثمرين ومنهم صناديق تقاعد أمريكية في محاولة من جانبها لتقليل حصتها المتوقع وصولها إلى 70% من أسهم فورتريس.

كما تسعى مبادلة إلى تأمين التزامات خاصة بصندوق الاستثمار التالي الذي تديره شركة مبادلة كابيتال لإدارة الأصول التابعة لها والتي تدير أصولا بقيمة 20 مليار دولار.

يأتي ذلك في حين تراجع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة صفقة الاستحواذ المقترحة لمبادلة على فورتريس، في ظل المخاوف من علاقات الإمارات العربية المتحدة مع الصين.

وقد يساعد تقليص حصة مبادلة في الصفقة المنتظرة إلى تهدئة المخاوف الأمريكية من الملكية الأجنبية في الشركة.

يذكر أن مبادلة وفورتريس اتفقتا في مايو الماضي على شراء 90% من حصة سوفت بنك اليابانية في شركة إدارة الأصول الأمريكية.

وإذا تمت الصفقة ستمتلك مبادلة كابيتال 70% من أسهم فورتريس ويمتلك فريق إدارة الأخيرة 30% من الأسهم.

وتمتلك مبادلة حاليا 9.99% من أسهم فورتريس في صندوقي الاستثمار الثاني والثالث كجزء من الاتفاق مع سوفت بنك التي اشترت فورتريس في 2017.