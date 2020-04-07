سوريا تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها

طالبت سوريا، مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالتحرك بجدية؛ لوضع حد لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، وإلزامه بالقوانين الدولية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء اليوم، إن «العدو الصهيوني شن عدوانًا على بعض النقاط التابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بالقنيطرة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية».

وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، منوهًا أن هذا العدوان السافر انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات، واعتداء خطير على الشرعية الدولية.

ولفت إلى أن «العدوان دليل جديد على صلف العدو، ومحاولاته إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة»، مضيفًا: «من الواجب على المجتمع الدولي التحرك بكل جدية لوضع حد لهذه الاعتداءات، وإلزام العدو الصهيوني بالقوانين الدولية».