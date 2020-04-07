 شهيرة: ممكن أمثل تاني لو لاقيت عمل فني متكامل يضيف لتاريخي - بوابة الشروق
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شهيرة: ممكن أمثل تاني لو لاقيت عمل فني متكامل يضيف لتاريخي

حسام جودة
نشر في: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 4:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 4:04 م

أكدت الفنانة شهيرة، أنها تتمنى العودة إلى الفن مرة أخرى، ولكن بشروط معينة، أبرزها وجود عمل فني متكامل يضيف لتاريخها الفني أمام الجمهور وحينها ستوافق على الفور.

وكشفت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، عن رأيها في الأعمال الفنية الحالية، قائلة: "أكثر من رائعة والفن دائما في تطور كبير، وسعيدة بوجود نجوم جديدة على الساحة الفنية، وأتمنى الأيام القادمة أرى أعمالا سينمائية كثيرة لانتعاش الصناعة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شهيرة فيلم "الحب بين قوسين" عام 1993، وشاركها البطولة هشام عبد الخالق، ومريم فخر الدين، وعدوي غيث.

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