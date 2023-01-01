أظهر تقرير اقتصادي نُشر اليوم الثلاثاء ارتفاع إيجارات المساكن في ألمانيا في ظل ارتفاع الطلب وتباطؤ نشاط التشييد، وزيادة مشتريات المستثمرين.

وبحسب شركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال فإن الطلب على إيجار المساكن في برلين وهامبورج وميونخ وفرانكفورت ودوسلدورف وكولونيا وفرانكفورت وشتوتجارت ولايبزيج أرتفع بنسبة 7ر6% في المتوسط خلال النصف الأول من العام الحالي.

وزاد الطلب بقوة على الإيجار في برلين ولايبزيج بشكل خاص، حيث بلغت نسبة الزيادة أكثر من 10% بحسب التقرير. وخلال العام الماضي بلغ صافي عدد طلبات الإيجار في برلين 86 ألف طلب في حين بلغ عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها حوالي 17 ألف وحدة، بحسب شركة الاستشارات العقارية.

وفي المدن الكبرى الأخرى زادت الإيجارات بنسب معتدلة، في حين تراجع الطلب على الإيجارات بنسبة بسيطة في شتوتجارت.

وقال رامون هايدريش خبير العقارات السكنية في شركة جونز لانج لاسال إن هناك نقصا كبيرا في المعروض في المدن الكبرى، ويزيد من حدة النقص تباطؤ نشاط التشييد.

وأضاف "لا توجد نهاية في الأفق للزيادة في الإيجارات"، مشيرا إلى أن الضغوط تأتي أيضا من ارتفاع فوائد القروض والتي تظل تمنع المشتريين المحتملين للعقارات من دخول السوق وبالتالي يتجهون إلى سوق الإيجار.

كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار المساكن في المدن الألمانية الثماني الرئيسية الكبرى . ويبلغ متوسط إيجار الوحدة السكنية 38ر15 يورو (04ر17 دولار) للمتر المربع، بزيادة نسبتها 50% تقريبا، عن متوسط الإيجار في المراكز الحضرية الإقليمية حيث يبلغ (10 يورو للمتر المربع) وبزيادة نسبتها 79% عن الإيجار في المناطق الريفية (61ر8 يورو لكل متر مربع).