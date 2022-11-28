خلص تقرير جديد إلى أن 2.5 مليون شخص إضافي في إنجلترا سوف يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان والسكرى والخرف والاكتئاب بحلول عام 2040.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن الدراسة التي أجراتها مؤسسة الصحة توصلت إلى أن 9.1 مليون شخص في إنجلترا سوف يعانون من أمراض خطيرة، بزيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2019.

وجاء في التقرير "من المتوقع أن يعيش شخص من بين خمسة أشخاص تقريبا وهو يعاني من المرض بحلول ذلك الوقت، بزيادة أكثر من الثلث".

ومن المتوقع ارتفاع حالات الإصابة بالخرف بنسبة 45% بحلول عام 2040، وفشل القلب بنسبة 92%، والسرطان بنسبة 31%، والسكري بنسبة 49%، والألم المزمن بنسبة 32%، والقلق والاكتئاب بنسبة 16%.

وقال الباحثون إنه بحلول عمر الـ70، سوف يعاني أشخاص من ثلاثة أعراض صحية طويلة المدى، ترتفع لأكثر من خمسة بحلول عمر الـ85.

وأضاف الباحثون أن أربعة أخماس الارتفاع في عدد حالات الأمراض الخطيرة يرجع إلى ارتفاع عمر الأشخاص، حيث إن الأشخاص الذين يعيشون لفترة أطول يعني أنه من المرجح بصورة كبيرة أن يصابوا بمرض أو يتعايشون معه.

وأشارت الدراسة إلى أن بعض المكاسب مثل انخفاض عدد المدخنين ومعدلات الكوليسترول الأقل سوف تقلص من فعاليتها تأثير البدانة، حيث يصل الكثير من الأشخاص الذين يعانون من البدانة لفترات طويلة من أعمارهم لعمر متقدم.