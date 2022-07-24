العواصف تودي بحياة فتاة في شمال إيطاليا

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ضربت عواصف قوية مناطق بشمال إيطاليا مساء أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل فتاة، عقب سقوط شجرة.

وتضررت ميلانو وأجزاء كبيرة من لومباردي بصورة خاصة من الأمطار والرياح القوية وعواصف البرد القوية.

وأظهرت الصور أشجارا متساقطة تعرقل الطرق أو فوق السيارات ومنازل متضررة .

وقد لقيت فتاة (16 عاما) حتفها عقب سقوط شجرة على معسكر كشافة في تشديجولو في مدينة بريشا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "انسا".

وأفادت انسا بأن الأمطار التي هطلت على ميلانو كانت قوية واستمرت لفترة وجيزة، بالإضاف إلى رياح قوية وعواصف برد.

كما ضربت العواصف أنحاء في منطقة فينيتو بشمال إيطاليا. قال الرئيس الإقليمي لوكا زايا إن صبيا (16 عاما) أصيب بإصابات خطيرة إثر سقوط فرع شجرة في المنطقة. كما أصيب سبعة أشخاص بإصابات طفيفة.

وفي جزيرة صقلية بجنوب البلاد، اندلعت حرائق غابات كبيرة خلال الليل، مما أثر على شمال الجزيرة بوجه خاص.

ووصل حريق كبير على التل حول عاصمة الجزيرة للمطار صباح اليوم الثلاثاء. وأعلنت الشركة المشغلة للمطار الاغلاق المؤقت حتى الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش). كما تم إلغاء عدة رحلات جوية أو تغيير وجهتها.