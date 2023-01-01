المدير التنفيذي لمهرجان بايرويت الألماني يدافع عن زيادة قيمة التذاكر

دافع اولريش جاجلز المدير التنفيذي لمهرجان بايرويت الألماني السنوي الشهير على مستوى العالم عن زيادة قيمة تذاكر الأوبرا هذا العام.

وقال جاجلز اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي التقليدي قبل بدء المهرجان الذي يحتفل بموسيقى القرن التاسع عشر للملحن الألماني ريتشارد فاجنر (1813-1883). إن قرار رفع قمة التذاكر لمن سهلا ،ولكنه أضاف أنه الشيء الصواب للقيام به من أجل تعويض "على الأقل جزء من الزيادة في التكلفة الناجمة عن التضخم".

وتابع إنه كان لابد من إجراء تخفيضات في التكاليف ، موضحا "التعامل بدون ذلك (زيادة أسعار التذاكر) كان سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات لخفض تكلفة البرنامج".

من جانبها، انتقدت مديرة المهرجان كاترينا فاجنر بشكل علني زيادة أسعار التذاكر بنسبة 6% هذا العام ،وأكدت أنها حذرت من تطبيق هذه الزيادة.

ولا تزال هناك تذاكر متاحة للمهرجان رغم أنه عادة ما كانت تباع كل تذاكره، وذلك على الرغم من اقتراب بدء المهرجان .