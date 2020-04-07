عودة أمريكا «تعزز» اليونسكو بعد غياب 6 سنوات

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ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، اليوم الثلاثاء، أن عودة الولايات المتحدة إليها بعد غياب دام نحو ست سنوات عزز المنظمة.

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في مراسم بباريس اليوم: "في أوقات الانقسام والخلاف هذه، بل وأوقات التهديدات الوجودية للإنسانية، نؤكد اتحادنا اليوم".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة ظلت بعيدة عن المنظمة لخمس سنوات ونصف السنة.

وذكرت أن عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو عزز الطابع العالمى للمنظمة. وقالت سيدة الولايات المتحدة الأولى جيل بايدن "نحن فخورون للغاية بعودة الانضمام لليونسكو". ثم تم رفع علم الولايات المتحدة إلى جانب أعلام الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة.

وفي 2011، علقت الولايات المتحدة مساهماتها مبدئيا للمنظمة الدولية في خلاف سياسي بشأن الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي خيم بظلاله على عمل اليونسكو لأعوام كثيرة.

ثم أعلنت البلاد، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية 2017، اعتزامها الانسحاب من المنظمة تماما. واتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل المنظمة بالانحياز ضد إسرائيل وبأنها مسيسة.

وجعلت أزولاي قيادة اليونسكو لعبور الأزمة والاستمرار في الانخراط مع الولايات المتحدة وإسرائيل مهمتها الرئيسية عندما تولت المنصب في 2017.