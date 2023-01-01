أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن «العلاقة الزوجية ليست ملزمة لأحد من الطرفين»، منوهة أن «إتمامها دون رضا وتراضٍ ورغبة وتمهيد يعد اغتصابًا».

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة»، والمذاع عبر فضائية «etc»، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مفهومًا خاطئًا عند بعض الرجال، وهو أن عقد الزواج أتاح له أن يملك المرأة خاصة في العلاقة الزوجية.

وأشارت إلى أنها «ضد بعض الفقهاء الذين يقولون إن عقد الزواج يفيد ملكية المرأة»، مضيفة: «ولكني أقول إنه يفيد إباحة المتعة للطرفين، وأنا ضد من يكره زوجته على هذا الاتصال».

واستشهدت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بقوله تعالى: «وقدموا لأنفسكم»، لافتة إلى أن «التقديم هذا يعني الراحة والرغبة من المرأة».

وطالبت الرجل بالتزين لزوجته، كما يرغب في أن تتزين له، مؤكدة أن «المرأة ليست متاعًا في البيت يتملكه الزوج وينقلها وفقا لرغباته، وإنما هي إنسانة لها حقوقها النفسية والمادية والمعنوية».

ولفتت إلى أن «عدم قدرة المرأة على تلبية الرغبة الزائدة لدى زوجها، لا يبيح له التعدد، وإنما يجب عليه احترام زوجته والاعتراف بأن لها حقوق مثله».