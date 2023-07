20 عملا كوريا ويابانيا على منصة ديزني خلال عامي 2023 و2024

القائمة تضم وثائقيا عن فرقة BTS.. وسلسلة مستوحاه من المانجا الأسطورية (PHOENIX)



تستعدّ منصة ديزني، لعرض 20 عملا فنيا من كوريا واليابان، تتنوع بين الدراما والرومانسية والجريمة والإنمي والوثائقيات الموسيقية، وذلك خلال عامي 2023 و2024.

في 9 أغسطس، يبدأ عرض المسلسل الكوري (Moving)، المستوحى من مسلسل الأنيميش الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، للمؤلف الكوري المعروف كانج فول. والعمل من بطولة ريو سونج ريونج، وهان هيوجو وزو إنسونج في قصة مشوّقة حول مجموعة من الأشخاص ذوي القدرات الخارقة، الذين يهربون من القوات الحكومية، بينما يقوم قاتل غامض بملاحقتهم بعد أن تمّ إرساله للقضاء عليهم جميعاً.

وتستعد المنصة أيضا لعرض مسلسل (The Worst of Evil)، الذي يروي قصة زعيم عصابة يعيش في سيول في تسعينيات القرن الماضي، ويعمل مع عصابته على ترويج مخدر جديد قوي يطلق عليه اسم (جانجام كريستال) في نوادي المدينة. ولمعرفة مصدر هذا المخدر، يتمّ تجنيد ضابط الشرطة الريفي بارك جونمو للقضاء على شبكة الإتجار من الداخل. ومن المقرّر أن يتمّ عرض المسلسل الذي يشارك في بطولته جي تشانجووك؛ وبطل مسلسل لعبة الحبار وي هاجون إلى جانب وليم سيمي.

وتضم القائمة مسلسل (Vigilante) التي تركّز قصته على الطالب المتفوق في أكاديمية الشرطة جي يونج، البارع في فنون الدفاع عن النفس، والذي يعاني منذ أكثر من عقد من الزمن من صدمة رؤية والدته التي قُتلت أمامه من قبل شخص غريب. فيقوم بتنفيذ انتقامه من المجرم، ويجد نفسه على طريق تحقيق القصاص من مجرمين آخرين، باستخدام المعرفة التي اكتسبها في أكاديمية الشرطة لتجنب القبض عليه.

ويعود مسلسل (Soundtrack) بجزء ثاني، يتناول قصة جديدة عن حبيبين شابين ينفصلان بعد قصة حب دامت ست سنوات، ثمّ يتمّ لم شملهما مرة أخرى. والمسلسل من بطولة كيوم سايروك وستيف سانجهيون نوه، ومن إخراج كيم هيوون، الذي أخرج الجزء الأول من المسلسل.

كما تستكمل المنصة السلسلة الوثائقية الموسيقية، التي ترصد رحلة نجوم البوب في القرن الواحد والعشرين (BTS)، والتي تأت بعنوان (BTS Monuments: Beyond The Star)، الذي يتناول الحياة اليومية لأعضاء الفرقة وأفكارهم وخططهم، وهم يستعدون للفصل الثاني من نجاحهم، مع عرض مكتبة ضخمة من الموسيقى ومقاطع الفيديو على مدار السنوات التسع الماضية.

أما الأعمال اليابانية التي تعرضها المنصة خلال الفترة المقبلة، فتضم مسلسل؛ (Dragons of Wonderhatch)، والذي تدور أحداثه في قصة هجينة بين "العالم الحقيقي" وأرض الإنمي المسماة أوبانانتا، حيث يعيش التنانين والبشر معاً، ويروي المسلسل قصة في بُعد آخر عن ناغي، وهو طالب في المدرسة الثانوية يشعر بعدم الانتماء إلى محيطه، وثايم، راكب تنين يتواصل مع التنانين في أوبانانتا، وأكثا، راكب تنين بطل. ويلعب أدوار البطولة في المسلسل سينا ناكاجيما ودايكن أوكودايرا وماكينيو.

ومن الأعمال ايابانية أيضا، مسلسل اللايف أكشن (A Town Without Seasons) الذي يروي قصة هانسوكي، الذي تمّ تجنيده للتجسّس على مجموعة من الأهالي الذين تمّ تجميعهم في سكن مؤقت لإعادة بناء حياتهم عقب كارثة النينو التي ضربت اليابان قبل 12 عاماً، ولكن ينتهي الأمر مع هانسوكي بالانتماء إلى البلدة المؤقتة وعَدِّها وطناً جديداً له، والتعايش مع الكارثة التي سلبته كل شيء تقريباً.

وفي أكتوبر المقبل تعرض سلسلة (Tokyo Revengers) في إطار التعاون بين ديزني ودار النشر اليابانية كودانشا، حيث تعود السلسلة مع قوس تينجيكو المحبوب الذي يصور "حادثة كانتو" وآخر حرب بين عصابة طوكيو منجي بقيادة منجيرو سانو؛ وتينجيكو بقيادة إيزانا كوروكاوا. ويترقب المتابعون السلسلة، لمعرفة ما إذا كان بإمكان تاكيميتشي -الفتى المشاغب السابق الذي أصبح مسافراً عبر الزمن- إيقاف مأساة حدثت في الماضي لإنقاذ الحاضر.

كما تعرض المنصة أيضا (PHOENIX: EDEN17)، المستوحى من المانجا الأسطورية (PHOENIX) لأوسامو تيزوكا، حيث تتابع هذه السلسلة رومي وشريكها وهما يهربان من مشهد الجحيم المظلم للأرض على أمل الحصول على حياة أفضل على كوكب إيدين، لكنهما يكتشفان أن إيدين نفسه لم يعد موجوداً.

ومع اقتراب نهاية العام 2023، ستعرض سلسلة موسيقية وثائقية بعنوان (NCT 127: The Lost Boys) بالإضافة إلى الإنمي الياباني (SYNDUALITY Noir)، وعرض جديد للتزلج على الجليد يقدّمه المتزلّج الياباني يوزورو هانيو.

أما عام 2024، فمن المقرر عرض الدراما الكورية (A Shop For Killers) وكذلك (Red Swan)، بالإضافة إلى العرضين اليابانيين (House of the Owl) و(Murai In Love).