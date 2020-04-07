المصري الديمقراطي: القائمة النسبية تمنح جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن القائمة النسبية ستحقق الست فئات التي حددها الدستور ومنحها حق التمثيل في الانتخابات، مؤكدًا أن الدستور نص على ضرورة التمثيل الملائم وليس بعدد أو نسبة محددة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن نسبة تمثيل المرأة مقدرة بـ25% طبقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة، موضحًا أن القائمة النسبية ستتيح لكافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات وتمثيلها بالبرلمان، وهناك أحزاب كثيرة غير ممثلة في البرلمان وأحزاب غير فاعلة، وأحزاب فاعلة وليست ممثلة في البرلمان.



وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات خلال الـ10 سنوات، انخفض بشكل ملحوظ، و لابد من دراسة أسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات ومحاولة علاجها.



وأعلنت إدارة الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، عن بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض.



وأوضحت أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشت العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.