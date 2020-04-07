محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا وعمداء الكليات.

ووجه المحافظ، التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة حصول الجامعة على مركز متقدم في التصنيف الدولي للجامعات، مؤكدا أن هذا التميز هو نتاج لعمل دؤوب وفقا لمعايير جودة عالية تسعى الجامعة دائماً لتحقيقها.

وأعرب المحافظ، عن شكره وتقديره لجهود الجامعة في تنفيذ القوافل الطبية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مطالبا بتكثيف القوافل في قرى المرحلة الثانية من المبادرة والتي تنفذ في مراكز كفر الزيات، وقطور، وبسيون والمحلة الكبرى.

وأكد أهمية تكثيف العمل بأنشطة المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" واستغلال الإجازة الصيفية في زراعة المزيد من الأشجار والتي تعد أحد أهم عوامل مواجهة التغيرات المناخية من خلال زيادة المساحات الخضراء.

وتطرق المحافظ، خلال كلمته، إلى أهمية ترشيد الكهرباء داخل المؤسسات التابعة للجامعة، من خلال تنفيذ عدد من الممارسات على رأسها فصل التيار عن المنشآت عقب انتهاء العمل عدا الأماكن الحيوية كالمستشفيات، مع استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بأساليب وطرق الترشيد وكذلك الاستفادة إعلام الجامعة في التوعية.

واستكمل المحافظ، كلمته، بالحديث عن الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة من تشكيل اللجان، وبدء حملات التوعية تمهيداً لتفعيل ورش العمل، وبحث سبل توطين أهداف التنمية المستدامة، وأهمية مشاركة الجامعة في الملفين وخاصة في محاور الصحة، والتعليم، والسلامة والعدل والمساواة بين الجنسين.

وأوصى الدكتور طارق رحمي، خلال كلمته، بأهمية إعلان الجامعة عن الموعد النهائي الخاص بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية؛ لإتاحة الفرصة كاملة أمام الراغبين في الاشتراك.

واختتم "رحمي"، كلمته بالحديث عن أهمية مشاركة الجامعة في تنفيذ مؤشر تنافسية المحافظات.

ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة بمشاركة وحضور محافظ الغربية للمجلس مؤكدا أن حرص محافظ الغربية على حضور الاجتماعات الدورية للمجلس، إنما يدل على إيمان ووعي كامل بدور الجامعة المجتمعي ومساهمتها الفعالة في مشروعات التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها بأرض المحافظة.