واشنطن تفرض عقوبات على سياسيين كبار في مالي بسبب دعمهم لمجموعة فاجنر

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سياسيين كبار في مالي لدعمهم مجموعة فاجنر الروسية الخاصة.

وتشمل الإجراءات المتخذة ضد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا ورئيس أركان القوات الجوية المالية الكولونيل ألو بوي ديارا واللفتنانت كولونيل أداما باجايوكو، نائب رئيس أركان القوات الجوية المالية، تجميد جميع الأصول. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية أن مسؤولي الدولة الثلاثة متورطون في دعم المرتزقة.

وبررت الحكومة الأمريكية العقوبات يوم الاثنين بالقول إن عدد القتلى المدنيين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ارتفع بنسبة 278% منذ أن بدأت الحكومة المالية التعاون مع فاجنر في ديسمبر 2021.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "العديد من هذه الوفيات كانت نتيجة عمليات قامت بها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء مجموعة فاجنر".

ويحكم مالي مجلس عسكري بقيادة الكولونيل عاصمي جويتا.

واستولى الجيش على السلطة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة في انقلابين في 2020 و2021. واتجهت إلى روسيا لأنها توقعت مساعدة أقوى من موسكو ضد الإسلاميين المتشددين.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ألفين من مرتزقة فاجنر الروس ينشطون في البلاد، على الرغم من أن المجلس العسكري في مالي يشير إليهم على أنهم "مدربون". وأنهت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، انتشارها العسكري هناك.

وفي الآونة الأخيرة، طالبت الحكومة المالية أيضا بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي، المعروفة باسم مينوسما. وستسحب ألمانيا جنودها من مالي بحلول نهاية العام.