نواكشوط ودكار يوقعان اتفاقا يسمح للسنغال باصطياد 50 ألف طن أسماك من المياه الموريتانية

وقعت موريتانيا والسنغال اليوم الثلاثاء، في نواكشوط بروتوكولا تنفيذيا لاتفاق الصيد بين البلدين يسمح للسنغال باصطياد 50 ألف طن من الأسماك سنويا من المياه الموريتانية.

ووقع البروتوكول التنفيذي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني مختار الحسينو لام ونظيره السنغالي بابا صاني ٱمباي خلال جلسة عمل بدأت منذ أمس لمناقشة الترتيبات العملية للبروتوكول التنفيذي.

ويهدف البروتوكول الجديد إلى تحديد الآليات التطبيقية لتنفيذ التعاون الثنائي بين البلدين طبقا للمادة الثانية من الاتفاقية في مجال الصيد وزراعة الأسماك.

وحسب نص البيان الصادر عن البلدين، "تمنح موريتانيا للسنغال حصة من (50) ألف طن سنوياً من الأسماك لتموين السوق السنغالية، وقد تقرر صيد هذه الحصة عن طريق عدد محدد لا يتجاوز 250 شبكة دائرية مستخدمة من طرف 500 زورق تستهدف عينات الأسماك السطحية باستثناء البوري الأصغر والكوربين".

واشترطت الاتفاقية أن "تفرغ نسبة 6% من هذه الزوارق أي 30 زورقا كمياتها التي تم اصطيادها في موريتانيا إجباريا، من أجل تموين السوق الموريتانية بهذه الكمية".

وتعهد الطرفان بوضع آليات وإجراءات للرقابة من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا لبروتوكول، وفي "حالة تكرار الانتهاكات وتبعا لخطورتها، يجوز نقض لبروتوكول أو تعليقه أو إنهائه من قبل أحد الطرفين، بعد تقديم إشعار قبل شهرين، استنادا إلى المادة 18 المستحدثة في الاتفاقية".