رئيس شركة العاصمة الإدارية: لا مشكلات في انتقال الموظفين

قال المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن «الفترة الماضية شهدت انتقال 106 جهات حكومية إلى العاصمة»، مشيرًا إلى انتقال نحو 41 ألف موظف حتى الآن.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إلى انتقال 36 ألف موظف يعملون بجهات الدولة، وحوالي 6 آلاف آخرين يعملون بالجهات التابعة.



ولفت إلى انتقال 3 أو 4 وزارات خلال الفترة المقبلة، إلى العاصمة الإدارية، قائلًا إن الحكومة بعد انتهاء هذا الانتقال ستعمل بالكامل من الحي الحكومي بالعاصمة.



ونفى الشائعات المتداولة بشأن وجود مشكلات في انتقال الموظفين، قائلًا إن المنظومة الموجودة، بالتعاون بين الشركة ووزارة النقل، تسهل انتقالات الموظفين من خارج العاصمة أو داخلها.



وعن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوضح أن الرئيس وجه بالسلامة لجميع العاملين في الحي الحكومي، ووضع حلول سريعة للمشكلات التي ظهرت خلال المرحلة التجريبية، والانتهاء من المشروعات المختلفة.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.



ووجه الرئيس السيسي، باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة؛ لضمان سيولتها وكفاءتها، في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.