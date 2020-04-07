رد المهندس محمد سراج المدير التنفيذي لشركة بيع تذاكر حفل المغني ترافيس سكوت، على الأنباء التي ترددت بشأن وصول سكوت لمصر، قبيل الحفل المفترض له يوم الجمعة، والذي لا يعرف للآن ما إذا كان سيتم تنظيمه من عدمه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء: «لا يمكنني الرد إن كان وصل مصر أم لا .. لكن ما أؤكده أن الصورة المتداولة له غير حقيقية».

وأضاف أنه لم يتم التجهيز للحفل حتى الآن باعتبار أن القرار النهائي غير معروف لهم حتى الآن، مشيرا إلى أنّ التجهيز للحفل يتطلب عشرة أيام، ما يعني أن هناك حاجة لمعجزة للتجهيز له في غضون ثلاثة أيام فقط.

وأشار إلى أنّ خسائر عدم تنظيم الحفل تصل إلى 300 مليون جنيه، موضحا أنّ الشركة المنظمة ستتحمل كل المصروفات.

ولفت إلى أنه لم يستطع حتى الآن الدخول لمنطقة الأهرامات رغم أن بحوزته تصريحا لتنظيم الحفل (صادر عن نقابة الموسيقيين وقد أعلنت لاحقا أنه لا يُعمَل به دون الحصول على تصريح أمني).

وبغض النظر عن تنظيم الحفل من عدمه، فقد شدد على ضرورة وضع الآليات التي تضمن عدم تكرار هذا الموقف.

ولفت إلى أنّ الشركة ستصدر بيانا مساء اليوم أو غدا الأربعاء، لإبلاغ الجمهور الأجنبي الذي كان يُفترض أن يأتي لمصر لحضور الحفل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد منحت تصريحا بخصوص تنظيم الحفل، إلا أنها تراجعت لاحقا، وربطت الأمر بالحصول على تصريح أمني؛ تخوفا من الحوادث التي تشهدها حفلات ترافيس سكوت.