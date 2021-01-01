عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، الاثنين، "ي.م.م"، موظف خدمات، بالاعدام شنقًا، وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بقتل "م.م.ع"، زوج طليقته، وذلك في القضية المقيدة برقم 4873 لسنة 2023 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول العثور على جثة ملقاة في أحد مناطق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة، أن المتهم هدد المجني عليه بقتله بسبب أنه تزوج من طليقته، وبعد فترة حاول المتهم ردها إلى عصمته مرة أخرى وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى مكان نائي في منطقة العجمى، لإنهاء تلك الخلافات، وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بعدة طعنات متفرقة من جسده، ثم قام بضربه على رأسه بقطعة رخام عدة مرات حتى فارق الحياة، ثم، حفر له مكان في الرمال ودفنه، وتركه ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض على المتهم، ثبت من تقرير الطب الشرعي وشهادة ضابط التحريات في الواقعة، أكد أنه لا وجود دفاع شرعي من قبل المتهم، وكذلك استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعى، الذى أكد أن الاصابات الطعنية والقطع بمستوى الحواف بالرئة والنزيف الدموي وكذلك تهشم الجمجمة، أن كل منهما كاف في حد ذاته وبمفردة أن يحدث الوفاة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لدائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.