 السعودية: أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 يوليه 2023 3:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟

النتـائـج تصويت

السعودية: أكثر من مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام

المسجد الحرام
المسجد الحرام
منال الوراقي
نشر في: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 2:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 2:10 ص

عكفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالات الشؤون النسائية على إقامة العديد من المبادرات، حيث بلغ عدد المستفيدات من ذلك أكثر من مليون مستفيدة، خلال العام الماضي 1444 هـ.

وأوضحت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي، أن عدد المستفيدات وصل 1,166,894 مستفيدة، كما أن إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية تابعت تنفيذ المبادرات التابعة للوكالة منذ بداية العام إلى نهايته.

من جانبها أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبد الكريم المعطاني، إلى إطلاق حزمة من المبادرات الإثرائية والمعرفية والثقافية والتوعوية والرقمية والخدمية هذا العام ، استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك