حريق مبنى خلف دار الحكمة بشارع قصر العيني

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نشب حريق في أحد المباني خلف دار الحكمة بشارع قصر العيني بمنطقة وسط القاهرة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

كانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في أحد العقارات خلف دار الحكمة بشارع قصر العيني بمنطقة وسط القاهرة.

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسارات الإطفاء إلى محل الواقعة وعمل كردون أمني لتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة والتعامل مع الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.