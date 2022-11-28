إزالة أكثر من 360 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كل الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة عن أكثر من إزالة 360 حالة حتى الآن، عبارة عن شدة خشبية بدون ترخيص، وأسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت استعدادا لعمل قواعد وسملات خرسانية مخالفة.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.