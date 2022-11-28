استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الحفاظ على حقوق اللجوء الفردية في الاتحاد الأوروبي

أيد غالبية الألمان في استطلاع للرأي الحفاظ على حقوق اللجوء الفردية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شتيرن" الألمانية، والذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 64% من الألمان يرون أنه من الصحيح أن يتم الاحتفاظ بحق الفرد في اللجوء للاتحاد الأوروبي - أي يمكن لأي فرد يتعرض للاضطهاد السياسي في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

وفي النقاش حول الهجرة إلى ألمانيا، اقترح المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، مؤخرا إلغاء حق الفرد في اللجوء إلى حد كبير، داعيا لأن تحل محل ذلك حصص أوروبية لاستقبال اللاجئين. ويرى فراي أنه ينبغي اختيار ما يترواح بين 300 ألف و400 ألف لاجئ سنويا مباشرة من الخارج وتوزيعهم بعد ذلك في أوروبا.

ووفقا للاستطلاع، أيد هذا الاقتراح 32% فقط من الألمان، بينما لم تحدد 4% موقفها.

وتعرض اقتراح فراي لانتقادات شديدة من قبل الائتلاف الحاكم. وأكدت الحكومة الألمانية تمسكها بحق الفرد في اللجوء.