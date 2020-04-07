 نائب وزير الخارجية الروسي: محادثات استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود غير قائمة حاليا - بوابة الشروق
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نائب وزير الخارجية الروسي: محادثات استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود غير قائمة حاليا

وكالة انباء العالم العربي
نشر في: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 7:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 7:24 م

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، قوله للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود ليست قيد التنفيذ في الوقت الحالي.

وأضاف فيرشينين على هامش قمة الأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء "في الوقت الحالي، لم نجر مفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب.. لقد أعلنا موقفنا بوضوح. لم يتم تجديد مبادرة البحر الأسود بعد 17 يوليو. اعترضنا على ذلك.. مع الأخذ في الاعتبار الخبرة في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول التي تراكمت لدينا على مدار العام".

وأكد نائب الوزير أن طريقة تنفيذ الصفقة فيما يتعلق بصادرات الحبوب التي يتكون معظمها من الأعلاف لا يمكن أن تكون مرتبطة بمكافحة المجاعة. وأشار فيرشينين أيضا إلى أن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بمذكرة مع الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والحبوب من روسيا دون عوائق، لم يدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع.

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