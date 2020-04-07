الأطباء في إسرائيل يدخلون في إضراب عام رفضا للتعديلات القضائية

دخل الأطباء في جهاز الصحة العامة في إسرائيل في إضراب عام لمدة يوم واحد اليوم الثلاثاء احتجاجا على التشريع الذي يقلص صلاحيات المحكمة العليا بشأن الاعتراض على القرارات الحكومية، وفق ما أعلنته نقابة الأطباء في إسرائيل.

وأعلنت النقابة أنها ماضية باتجاه المزيد من الخطوات، مؤكدة أنها شارت أمس في التظاهرات الرافضة للتشريعات القضائية الجديدة.

وقالت النقابة في بيان "توجه آلاف الأطباء إلى القدس الليلة الماضية في مسيرة احتجاجية توجت بمظاهرة طارئة تحت عنوان "رأب الصدع في الأمة".

وتابع البيان "تعرب النقابة عن قلقها البالغ إزاء التحركات التشريعية الأحادية للحكومة، والتي يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بقدرة الجمهور على الدفاع عن نفسه ضد القرارات غير المعقولة المتعلقة بنظام الرعاية الصحية وحق الجمهور في العلاج المناسب والمتساوي".

وقال رئيس نقابة أطباء إسرائيل حجاي ليفين لصحيفة يديعوت أحرنوت إن التعديلات القضائية تشكل "انقلابًا" على الديمقراطية وتهدد نظام الرعاية الصحية في إسرائيل. وأضاف أن أكثر من ألف طبيب انضموا إلى مجموعة ترغب في الانتقال إلى بلد آخر.

وشمل الإضراب معظم المستشفيات والعيادات المجتمعية في إسرائيل ، باستثناء غرف الطوارئ والخدمات الحيوية مثل علاجات السرطان وغسيل الكلى وأمراض القلب. كما استثنت نقابة الأطباء مستشفيات وعيادات مدينة القدس من الإضراب بسبب كثرة المتظاهرين والوضع المعقد في المدينة.

وأثار التشريع ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد ، جدلا واسعًا في إسرائيل ، حيث انتقدته المعارضة باعتباره تهديدًا للشفافية والمساءلة. ويرى المؤيدون للتشريع أنه يهدف إلى تسهيل عمل الحكومة.