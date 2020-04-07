قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس الأهلي، إنه تم طرحها الشهادات الدولارية «الأهلي بلس، وفورا» بعائد فوري يصل إلى 27%، هدف توفير العملة الصعبة التي يخزنها العديد من العملاء في المنازل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أنه يمكن للمواطنين كسر الشهادات الدولارية بعد مرور 6 أشهر.

وأوضح أن هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية للمصريين في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وذكر أنه يمكن للمصريين شراء الشهادات الدولارية، دون سؤالهم عن مصدر هذه الأموال، مردفا: «لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين».

وأشار إلى أن البنك الأهلي أعطى 18 مليار جنيه قروض للتمويل العقاري، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع في ودائع البنوك من 6 تريليون إلى 9.5 تريليون جينه.

وذكر أن البنك الأهلي نجح في جمع 3.5 مليار دولار من الشهادات الإدخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

وزف نائب رئيس البنك الأهلي خبرا سارا للمصريين المقيمين في الخارج، حيث سيتم فتح مية جديدة عبر البنك الأهلي يمكن لهم المشاركة فيها، مؤكدًا أن هذه الميزة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وأفاد: هناك أكثر من 600 فرع للبنك الأهلي على مستوى المحافظات، ويمكن لجميع المواطنين التوجه للفرع الأقرب له والحصول على الخدمات التي يرغب في الحصول عليها.