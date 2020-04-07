 المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تحضر افتتاح مهرجان بايرويت - بوابة الشروق
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المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تحضر افتتاح مهرجان بايرويت

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب ا
نشر في: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 10:51 م

حضرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل افتتاح مهرجان بايرويت في بافاريا اليوم الثلاثاء.

وحضرت ميركل عرض الأوبرا الأخيرة لريتشارد فاجنر "بارسيفال" مع زوجها يواكيم سوير، مرتدية رداء من قطعتين باللون الأخضر والفيروزي المتلألئين.

كما التقت ميركل بحليفتها السياسية القديمة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقبيل وصول ميركل بفترة قصيرة، عزفت أوركسترا المهرجان عددا من الفواصل الموسيقية من العمل الافتتاحي من الشرفة، وهي علامة تقليدية على أن العرض على وشك البدء.

وتعتبر ميركل من أشد المحبين لموسيقى ريتشارد فاجنر وتحضر بانتظام مهرجان بايرويت السنوي.

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