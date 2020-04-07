قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مراكز تصحيح امتحانات الثانوية العامة انتهت من تصحيح الامتحانات فى جميع المواد، اليوم، للأسئلة المقالية والموضوعية، وبدأت عملية مراجعة النتيجة ككل ثم تحديد الأوائل تمهيدا لإعلان النتائج خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن نتيجة أوائل الثانوية العامة تراجع أكثر من مرة، ليتم إعداد قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية طبقا للأعلى فى الدرجات فى كل شعبة (العلمى رياضة والعلمى علوم والأدبى)، بالإضافة إلى تحديد أوائل طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) والأول على الطلاب المكفوفين وطلاب الدمج، وأن الترتيب سيكون وفقا للمجموع الأعلى، والحروف الأبجدية إذا تشارك أكثر من طالب فى المجموع ذاته.



وأشار المصدر، إلى أن كل مركز تصحيح الامتحانات سيعمل على تحديد الطلاب الأعلى مجموعا لديه، لتبدأ الوزارة فى تجميع جميع أسماء الأوائل ومراجعة النتيجة الخاصة بهم مرة أخرى، للتأكد من أحقيتهم بالدخول فى قائمة الأوائل، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تحديد الأوائل تعد قاعدة بيانات النتيجة النهائية تمهيدا لاعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم رضا حجازى وإعلان النتيجة فى مؤتمر صحفى سيحدد موعده لاحقا.



وحذرت وزارة التربية والتعليم من الانسياق خلف المنشورات التى تدعى إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة داخل «الكنترولات»، وأكدت أن عملية رصد درجات الطلاب تمت بشكل إلكترونى دون أى تدخل بشرى ومرت بالعديد من المراحل الدقيقة التى تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.



وذكرت الوزارة أن نسبة النجاح مبشرة فى جميع المواد وأعلى من نسبة النجاح العام الماضى، وكشفت أن نسبة النجاح فى امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، ومادة التاريخ 90.2%، ومادة الجغرافيا 91.6%، ومادة الفيزياء 91%، ومادة اللغة العربية 90%، واللغة الأجنبية الثانية 91%.