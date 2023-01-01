مكتب الرئيس الكوري الجنوبي: لن ندلي بتصريحات قبل صدور قرار بشأن اتهام وزير الداخلية بالتقصير

امتنع مكتب الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء عن الادلاء بتعليق قبل صدور قرار المحكمة العليا بشأن ما إذا كانت سوف توافق أو ترفض قرار الجمعية الوطنية باتهام وزير الداخلية لي سانج مين بالتقصير بسبب حادث التدافع المميت الذي وقع في سول العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تعلن المحكمة عن قرارها اليوم، بعد ستة أشهر تقريبا من تمرير الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة قرار اتهام بالتقصير ضد وزير الداخلية لمحاسبته على خلفية الحادث الذي أودى بحياة 159 شخصا في منطقة إتايون في 29 أكتوبر الماضي.

ونقلت يونهاب عن مسؤول بارز بالمكتب الرئاسي القول " سوف نمتنع عن الادلاء بتعليق قبل صدور قرار بشأن اتهام وزير الداخلية بالتقصير".

وأشار مسؤول آخر إلى أن وقف الوزير عن العمل انتظارا لمحاكمته أدى لحدوث فراغ فيما يتعلق بالتعامل مع الأمور التي تتولاها الوزارة، ويشمل ذلك مواجهة الامطار الأخيرة المميتة.

وفي حال صدقت المحكمة على قرار الاتهام بالتقصير، سوف يتم عزل الوزير من منصبه على الفور، ولكن في حال تم رفض القرار، سوف يعود لممارسة مهام عمله.