عمرو أديب يدعو لتركيب وحدات الطاقة الشمسية بالمنازل: لو الدولة محتاجة الغاز ناخد إحنا الشمس

دعا الإعلامي عمرو أديب، إلى تركيب وحدات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وذلك لتخفيف الضغط على المحطات الكهربائية التي تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الجهات المسئولة في اليونان ولبنان تركب وحدات الطاقة الشمسية للمواطنين في المنازل، وتقسط المبلغ لهم على عدد من السنوات.

وأضاف: «البلد فيها شمس فلة، والحكاية تمثل علامة استفهام بالنسبة لي، لو خليت المواطن يدفع نظير استخدام الطاقة الشمسية، يوفر معاك ويعمل شغل.. لو الدولة محتاجة الغاز ناخد إحنا الشمس»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الأزمات تساعد في عملية طرح الحلول، مضيفًا: «نشوف طريقة وشركات تنفذ الأمر، بدل ما الناس رامية على السطوح بلاوي وعفش قديم، وإحنا الشمس قاورة دماغنا ليل نهار».

ولفت إلى أهمية تركيب تلك الوحدات حفاظًا على البيئة، خاصة مع استضافة مصر لقمة المناخ في شرم الشيخ العام الماضي، معقبًا: «في الأيام الماضية، قاعد أبص للسطوح وأقول لو عندنا مرايتين أو 3 يعملوا لنا، إحنا بلد الشمس المشرقة، ولو أطلقنا مشروعًا قوميًا يشغل الريف كله بدلا من مشكلة المصاريف بالمليارات».