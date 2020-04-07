مبعوث الرئيس الروسي يجدد دعم بلاده لسوريا

جدد ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا دعم بلاده لدمشق وتأمين عودة اللاجئين السورين إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد المبعوث لافرنتييف، وقال بيان رئاسي سوري إن لافرنتييف أكد استمرار روسيا في دعمها لسوريا لتعزيز أمن الشعب السوري واستقراره، وكذلك التعاون بين البلدين لتأمين العودة اللائقة للاجئين السوريين".

وشدد على أن "روسيا وسوريا متمسكتان بالبعد الإنساني لملف اللاجئين السوريين وترفضان بشكل قاطع كل محاولات تسييس هذا الملف".

وأضاف البيان السوري أن الأسد بحث "ملف عودة اللاجئين السوريين والخطوات المتخذة في هذا المجال، إضافة إلى الأفكار والأطروحات التي تجري مناقشتها على المستوى العربي والدولي لحل هذا الملف.

كما بحث الجانبان التعنت التركي في مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود للمدنيين السوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك وفق قواعد السيادة والقانون الدولي الإنساني.

وخلال اللقاء أكد الأسد أن "أمريكا والغرب افتعلوا أزمة سياسية واقتصادية عالمية وتسببوا بحالة من اللااستقرار العالمي بهدف تقويض مكانة روسيا وحضورها الدولي واستخدموا أوكرانيا أداة لهذا الغرض، لكن آثار هذه الأزمة أخذت تتعمق في بلدانهم معيشياً واجتماعياً واقتصادياً.

وأشار إلى أن ثبات روسيا على مواقفها حيال الغرب وأمريكا هو أحد أهم العوامل التي تبشر بولادة عالم متعدد الأقطاب الأمر الذي تتطلع إليه كل الدول والشعوب التي تتمسك بالقانون الدولي وتدافع عن سيادتها واستقلالية قرارها ومصالحها الوطنية.

يشار إلى أن زيارة لافرنتييف إلى سوريا هي السابعة منذ توليه منصبه منذ أكثر من عامين.