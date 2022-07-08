قالت الدكتور سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن تأجير الأرحام زنا، منوهة أن «أي عملية يتم فيها تدخل أي طرف ثالث بين الزوج والزوجة يعد زنا».

وأضافت خلال لقاء مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج «مصر جديدة»، والمذاع عبر فضائية «etc»، مساء الاثنين، أن «تجميد البويضات والمني لاستخدامها في أي وقت غير جائز، ويعد تحديًا لإرادة الله»، مستشهدة بقوله تعالى: «ويجعل من يشاء عقيما».

وقالت إنه «في حالة اللجوء للتلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب، يجب وجود طبيب أمين»، مضيفة: «يجب أن يكون الأمر باستخراج بويضة من الزوج ومني من الرجل، بدون أي تدخل لطرف ثالث، لا متبرع، ولا تأجير رحم، ولا من بنك التجميد، فخلاف ذلك يعد زنا واختلاط الأنساب وسخرية من خلق الله وإرادته».