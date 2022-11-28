 وزير الصحة الكويتي: لا يوجد نقص شديد في الأدوية.. والبدائل متوفرة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: لا يوجد نقص شديد في الأدوية.. والبدائل متوفرة

وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي
وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 1:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 يوليه 2023 - 1:59 م

قال وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، أنه لا يوجد نقص شديد للأدوية في وزارة الصحة، مؤكدا وجود بدائل للأدوية التي لم تكن متوفرة.

جاء ذلك مداخلة لوزير الصحة، أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية لبند كشف الأوراق والرسائل الواردة، اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف الوزير الكويتي، أن وزارته تعمل على ميكنة وادخال نظم المعلومات بالنسبة للملفات الطبية.

وأشار إلى صدور قرار بتكليف اثنين من قياديي وزارة الصحة لقطاعي الصيدلة والأدوية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لاستكمال المنظومة والمخزون الدوائي كأمن دوائي للدولة، من خلال اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي والدوائي.


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