إزالة 480 تعديا واسترداد 220 فدانا من أملاك الدولة في المنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، تمت إزالة 480 تعديا واسترداد 220 فدانا من أملاك الدولة.

وأضاف محافظ المنيا، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تمكنت من إزالة 120 تعديا على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتلة وصفط الخمار وبني أحمد الغربية وبني محمد سلطان.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، من إزالة 80 تعديا وبناءً مخالفا على أرض زراعية خارج الحيز العمراني، تعد على أرض زراعية واسترداد 40 فدانا.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، 125 تعديا بالبناء خارج الحيز العمراني، وأملاك دولة وخارج الحيز العمراني واسترداد 40 فدانا.

وفي مركز سمالوط، جرى إيقاف وإزالة 55 تعديا بناء دون ترخيص.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، 20 تعديا.

وفي مركز مطاي، إزالة 20 تعديا بالبناء على الأرض الزراعية واسترداد 60 فدانا.

وإزالة 40 تعديا بمركزي ديرمواس وملوي، واسترداد 80 فدانا بالظهير الصحراوي الغربي.